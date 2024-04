Spionage-Fall in Duisburg China bleibt ein systemischer Rivale – das müssen Unis und Städte verstehen

Kritiker halten das Projekt aber auch zurecht für einen genialen geopolitischen Schachzug der Kommunistischen Partei. Wenn im fernen Europa die Wirtschaft erstmal von China abhängt, so die Strategie, na dann werden die Demokratien dort schon nicht so genau hinschauen, was in Taiwan passiert oder wie es den unterdrückten Uiguren so geht. Wirtschaftssanktionen? Da schneiden sie sich doch ins eigene Fleisch.