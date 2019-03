Neue Biersorte : König setzt auf alte Braukunst

Braumeister Oliver Landsberger (links) und Geschäftsführer Daniel Einhäuser präsentieren das neue König Rotbier. Foto: FUNKE Foto Services/Lars Fröhlich

Duisburg Mit dem König Rotbier greifen die Beecker eine alte Biersorte auf.

(F.T.) Wer glaubt, Bierbrauen sei langweilig, hat noch nie mit einem Braumeister gesprochen. Wenn Oliver Landsberger erklärt, was das neue König Rotbier so spannend macht, strahlen seine Augen. Seine Begeisterung steckt an. „Das erste Rotbier wird um das Jahr 1750 vor Christus erwähnt“, sagt er. „Damals hat der babylonische König Hammurabi in Gesetzestexten alle Biersorten beschrieben. Auch ein rotes Bier war dabei.“ Daher verweist die König-Brauerei aus Beeck auch mit einem Augenzwinkern darauf, dass sie das Rotbier nicht erfunden hat. „Aber wir kommen landesweit als große Brauerei als Erste damit auf den Markt – und nicht als Zweite oder Dritte“, sagt Geschäftsführer Guido Christiani.

Wie schon gemeldet, erweitert König sein Angebot mit dieser Biersorte, die vor allem auch ein jüngeres Publikum ansprechen soll. „Es ist ganz eindeutig ein Trend zu milderen Bieren zu erkennen“, sagt Daniel Einhäuser, ebenfalls Geschäftsführer bei König. „Damit wollen wir uns auch gerade jüngeren Konsumenten zuwenden.“ Das schlägt sich auch in Art der Markteinführung nieder. Zunächst einmal wird es TV-Werbespots geben. „Wir müssen aber auch dorthin gehen, wo die jungen Leute sind“, sagt Einhäuser. Heißt: in sozialen Medien wie Facebook und Instagram wird es ebenfalls Werbung geben, aber beispielsweise auch eine gänzlich neuartige 360-Grad-Spotify-Werbung.

Der Gedanke ist klar. Der Bierabsatz ist – abgesehen vom zurückliegenden Rekordsommer – leicht rückläufig. Große Brauereien suchen also nach Möglichkeiten, sich den Marktwünschen durch Vielfalt anzupassen. Dazu hat König intensive Marktforschung betrieben. „Wir haben das Rotbier verschiedenen Menschen zur Verköstigung vorgesetzt. Einmal ,blind’, also ohne weitere Informationen, dann in geänderter Reihenfolge mit Informationen. Auch mit der Markenstrategie. Und unser Rotbier kam hervorragend an“, erklärt Lisa Schwampe, Leiterin Portfolio und Strategie-Marketing bei König.

„Um den milden Geschmack zu erreichen, nutzen wir ausschließlich Aromahopfen und keine Bitterhopfen“, erklärt Landsberger. „Dazu kommen drei verschiedene Malze: Pilsener Malz, Brühmalz, das für die schöne Färbung des Bieres sorgt, und ein Malz namens Cara München, dessen Zucker unter Hitze leicht karamelisiert.“ So kommt eine gewisse Süße in den Geschmack des Rotbieres.