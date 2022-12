Viele Fotos So süß sind die Koala-Jungtiere aus Duisburg

Das kleine Koala-Männchen, welches am 2.Dezember 2021 geboren wurde, trägt ab sofort den Namen „Yunga“. „Yunga stammt aus der Sprache der Aborigines und bedeutet übersetzt so viel wie ‚Bruder‘“, erklärt Chindemi. Als zurückhaltende Persönlichkeit beschreibt der Tierpfleger das Beuteltier – Charaktereigenschaften, die auch Vater Tinaroo zeigt; eines der zwei Zuchtmännchen am Kaiserberg.