Falschparker : Knöllchen für Zuwanderer: Stadt will schneller abschleppen

Tausende Knöllchen wurden gegen bulgarische und rumänische Autohalter geschrieben, aber nur ein Bruchteil wurde bezahlt. Jetzt will Duisburg handeln

Duisburg ist nicht Berlin. Und doch gibt es manchmal Parallelen. Der Berliner Innensenator hat jüngst die Zahl der ungesühnten Verkehrsvergehen in der Hauptstadt publik gemacht, die von Fahrzeugen mit Diplomatenkennzeichen verursacht werden. 21.174 Mal dokumentierten Polizei und Ordnungsamt Unfälle, Raserein und Verstöße wegen Falschparkens im vergangenen Jahr, die wegen der Immunität der Diplomaten nichts weiter als Datenmüll in den Systemen der Behörden sind.

Auch in Duisburg ist die Liste der offenen Strafbescheide wegen Falschparkens lang. Grund dafür sind zwar keine Diplomatenfahrzeuge, aber die vielen Fahrzeuge mit ausländischen Kennzeichen, die in Duisburg verkehren. Insbesondere der Zuzug von Menschen aus Südosteuropa mache sich hier bemerkbar.

Dabei geht die Stadt erstmal genau so vor, wie bei jedem anderen Fahrzeug mit deutschem Kennzeichen auch. Jedes verkehrswidrig geparkte Auto erhält eine Verwarnung direkt vor Ort, die am Scheibenwischer befestigt wird. „Die Stadt kann Verkehrsordnungswidrigkeiten aber nur dann weiterverfolgen, wenn die Halterdaten bekannt sind“, so Kopka.

Das will die Verwaltung nicht mehr hinnehmen: „Die Stadt Duisburg wird über den Städtetag einfordern, ein einheitliches Verfahren auf europäischer Ebene zu bekommen.“ Bei schwerwiegenden Verkehrsverstößen (zum Beispiel Geschwindigkeitsüberschreitungen, Überfahren einer roten Ampel, Trunkenheit im Straßenverkehr) gibt es aufgrund einer europäischen Richtlinie mit den meisten Ländern, einschließlich Bulgarien und Rumänien, bereits heute einen Austausch von Halterdaten, so dass in diesen Fällen Maßnahmen ergriffen werden können. Für Falschparker galt dies bislang nicht. Ob und wann eine entsprechende internationale Vereinbarung in Kraft treten könnte, ist nicht absehbar. Deshalb will die Stadt nun auf andere Weise gegen die hohe Zahl ungesühnter Verkehrsverstöße vorgehen.