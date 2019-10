Angebot der Sparkasse : KNAX-App hilft Kindern beim Umgang mit Geld

Duisburg Die KNAX-App der Sparkasse soll Kindern den Einstieg in die digitale Bankenwelt erleichtern. Wir erklären, wie das System funktioniert.

Die KNAX-Taschengeld-App hilft Eltern dabei, das Taschengeld ihrer Kinder zu organisieren und animiert den Nachwuchs zum Sparen für den nächsten kleinen oder großen Wunsch. Die Eltern schlüpfen in diesem Fall in die Rolle der Sparkasse: Nach Installation der App legen sie dort beliebig viele Konten für ihr Kind oder ihre Kinder an, bestimmen den Zahlungsrhythmus und die Höhe des Taschengeldes. Ein echtes Konto ist dafür nicht erforderlich. Der Betrag wird virtuell auf das Konto aufgebucht und Ein- und Auszahlungen werden durch die Eltern erledigt und anschließend in der App dokumentiert. Kindern werden ihre Sparziele in Goldmünzen visualisiert und mit jeder Einzahlung kommen sie ihrem Wunsch näher. Natürlich ist das virtuelle Konto durch einen Pincode geschützt.