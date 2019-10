Impro Visite in der Klinikkultur : Szenen aus dem Stegreif

Impro Visite in der Klinikkultur

Buchholz Das Improvisationstheater „ImproVisite“ lieferte am Donnerstagabend herzerfrischende Unterhaltung im Rahmen der Buchholzer Klinikkultur.

In der Buchholzer Unfallklinik wurde am Donnerstag mächtig improvisiert. Das betraf aber – zum Glück – nicht die Arbeitsabläufe im Krankenhaus. Das Imrovisieren blieb eher Matthias Brandebusemeyer, Thomas Wansing und Markus Lürick vorbehalten, die mit ihrem „ImproVisite“-Theater im Rahmen des Klinik-Kultur-Programms in der Mehrzweckhalle des Klinikums auftraten.