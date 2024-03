Projekt der Landesregierung Mona Neubaur zeichnet Duisburger Kita für vorbildlichen Klimaschutz aus

Mit der Auszeichnung würdigt die Landesregierung Kitas, die sich in Sachen Klimaschutz besonders engagieren. Im Falle der Einrichtung in Duisburg hätten die über 160 Kinder zum Beispiel ihre Nachbarschaft von herumliegendem Müll befreit oder Ketchup aus selbst geernteten Tomaten hergestellt, wie NRW.Energy4Climate zur Begründung mitteilte. Auch bei den Themen Energiesparen und Energie selbst herstellen werden die Kinder kreativ: Am „Tag ohne Strom” lernen sie, Brot auf einem Teelicht zu toasten und Solarroboter selbst zu bauen. So lernen die Kinder Ursachen, Prozesse und Auswirkungen des Klimawandels schon früh zu verstehen.