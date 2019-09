Kostenpflichtiger Inhalt: Projekt zur Elektromobilität : Duisburg testet als erste Stadt in NRW elektrische Müllwagen

Der E-Müllwagen wurde am Montag auf seine Alltagstauglichkeit hin getestet. Foto: Norbert Prümen (nop)

Duisburg Die Duisburger Wirtschaftsbetriebe haben am Montag als erstes Versorgungsunternehmen in NRW den Einsatz eines vollelektrischen Müllwagens getestet. Bereits im kommenden Jahr soll eines dieser Fahrzeuge in Regelbetrieb gehen.