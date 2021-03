Nach Streit mit dem Land : Kinder in Duisburg sollen nur noch im Notfall in die Kita

In Duisburger Kitas gilt nun ein eingeschränkter Pandemiebetrieb. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Duisburg Nachdem die generelle Schließung der Kindertageseinrichtungen vom Land NRW verboten wurde, wagt Duisburg nun einen neuen Vorstoß. Ab Samstag werden auch Maskenpflicht und Kontaktbeschränkungen wieder verschärft.

Duisburg und das Land NRW haben den Kita-Streit vorerst beigelegt. Nachdem Familienminister Joachim Stamp (FDP) am Mittwoch die von Oberbürgermeister Sören Link (SPD) angekündigte Schließung der Kindertagesstätten untersagt hatte, scheinen sich beide Seiten nun auf einen Kompomiss geeinigt zu haben. Ab Montag soll in den Kitas in Duisburg ein eingeschränkter Pandemiebetrieb starten. Das bedeutet: Die Einrichtungen bleiben grundsätzlich für alle offen, Eltern sollen ihre Kinder aber nur in die Betreuung geben, wenn „zwingende berufliche Gründe und familiäre Überlastungssituationen“ vorliegen.

Die Maßnahme ist ein Appell an die Eltern und eine Reaktion auf die steigenden Corona-Zahlen in der Stadt. Überprüft werden sollen die Vorraussetzungen allerdings nicht. „Die Eltern entscheiden in eigener Verantwortung“, heißt es in einer Mitteilung. Die Stadt informierte am Freitagnachmittag über die neue Allgemeinverfügung, die ab Samstag, 20. März, gilt. Darin werden auch die Maßnahmen konkretisiert, die Link bereits am Mittwoch vor dem Rathaus angekündigt hatte. Im Wesentlichen geht es um folgende drei Punkte:

Kontaktregel Die vom Land gelockerten Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum finden in Duisburg keine Anwendung mehr. Das bedeutet, dass sich in der Stadt nur Personen eines Hausstandes mit maximal einer weiteren Person treffen dürfen – zu betreuende Kinder aus beiden Haushalten werden nicht mitgezählt. Bislang galt in Duisburg die landesweite Regel, dass sich Personen eines Hausstandes mit mehreren Personen aus einem anderen Hausstand bis zu einer Gesamtzahl von fünf Personen treffen dürfen.

Maskenpflicht Ab Samstag wird die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ausgeweitet. Wenn in einem Auto mehrere Personen aus verschiedenen Haushalten unterwegs sind, müssen alle eine medizinische Maske tragen – der Fahrzeugführer ausgenommen. Zudem gilt die Maskenpflicht nun auch für Besucher vn religiösen Stätten wie Kirchen und Moscheen in einem Umkreis von 50 Metern um die Ein- und Ausgänge. Hier reicht allerdings eine Alltagsmaske aus.

Sport Der Kontaktsport ist ausnahmslos untersagt. Auf Sportanlagen unter freiem Himmel ist Sport lediglich von Gruppen von höchstens fünf Kindern unter 14 Jahren zuzüglich bis zu zwei Ausbildungs- oder Aufsichtspersonen erlaubt.

Alle anderen, über die Coronaschutzverordnung des Landes hinaus geltenden Maßnahmen in Duisburg bleiben bestehen. Freitags in der Zeit von 13 bis 19 Uhr sowie an Samstagen, Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen in der Zeit von 9 bis 19 Uhr gilt beim Verweilen außerhalb befestigter Wege in bestimmten öffentlichen Außenbereichen der Sechs-Seen-Platte, des Rheinparks und der Regattabahn die Pflicht zum Tragen einer Alltagsmaske. Dies gilt auch beim Verweilen auf Bänken in diesen Bereichen. So lange man in Bewegung ist (Spazierengehen, Radfahren oder Joggen), muss man keine Maske tragen.

Die Nutzung öffentlicher Spielplätze ist nun in der Zeit von 18 bis 9 Uhr untersagt. In bestimmten öffentlichen Außenbereichen der Stadtbezirke gilt weiterhin die Verpflichtung zum Tragen einer Alltagsmaske – täglich in der Zeit von 7 bis 20 Uhr. In einem Radius von 150 Metern um die besuchte Schule oder Kindertageseinrichtung gilt für Lehrkräfte, Erzieherinnen und Erzieher sowie Begleitpersonen und sonstige Mitarbeiter ebenfalls weiterhin die Verpflichtung zum Tragen einer Alltagsmaske.