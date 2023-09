Einbruchsserie in Duisburger Kita „Wenn die Kinder morgens kamen, hatten wir meist alles aufgeräumt“

Eigentlich gibt es gar nichts bei ihnen zu holen, sagt Judith Westerheider. Aber warum kommen die Diebe dann? Und das gleich sechs Mal in einem Jahr? Die Pädagogin ist stellvertretende Leiterin der Kita Wirbelwind im Duisburger Stadtteil Laar. So langsam wissen sie hier nicht mehr, was sie noch tun sollen.