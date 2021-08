Kirche in Duisburg : St. Marien in Rheinhausen soll abgerissen werden

Die Kirche St. Marien in Rheinhausen müsste umfassend saniert werden. Die Kosten sind den Verantwortlichen allerdings zu hoch. Foto: Mike Michel

Duisburg Das Gotteshaus an der Lindenalle in Duisburg-Rheinhausen ist so marode, dass eine Sanierung eine siebenstellige Summen kosten würde. Der Turm soll allerdings erhalten bleiben – und auch Gottesdienste sollen weiterhin möglich sein.