Kirche in Duisburg : Neuer Abteikantor tritt sein Amt an

Duisburg Als Nachfolger von Peter Bartetzky hat Markus Kämmerling jetzt seinen Dienst angetreten. Zugleich gibt es mit dem „Musikkolleg Abtei Hamborn“ und einer „Bläsersymphonie“ neue Impulse mit neuen Leuten.

Kämmerling arbeitet dabei mit einem nebenamtlichen Musiker-Kollegen sowie mit fünf ehrenamtlichen Frauen und Männern zusammen. Als Team betreuen sie Bands, den Kinderchor „Kreatives Chaos“, die „Populäre Front am Dom“ (PfaD) sowie andere musikalische Projekte in der Gemeinde. In seiner Funktion als Abteikantor hat Kämmerling bereits das Konzert- und Musikprogramm für das zweite Halbjahr 2021 im Blick. Die überregional geschätzte und bekannte Musik in der Abtei und im Kreuzgang, die Peter Bartetzky initiiert hat und die überregional beachtet wird, möchte Kämmerling weiter auf hohem Niveau präsentieren. Dabei will Kämmerling die von seinem Vorgänger aufgebauten guten Verbindungen zu den Duisburger Philharmonikern sowie zu Organisten im Netzwerk der europäischen Prämonstratenser-Abteien wie international profilierten Interpreten weiter pflegen.