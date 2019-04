Mit Zielfernrohr im Garten gehockt : Kinder schießen mit Luftgewehr auf Duisburger

Duisburg Ein 35-jähriger Mann aus Duisburg ist am Sonntagabend von Kindern mit einem Luftgewehr beschossen worden. Die jungen Schützen flüchteten. Die Polizei sucht nun nach ihnen.

Der Duisburger hielt sich in seinem Garten an der Kantstraße in Duisburg-Homberg auf, als er Schussgeräusche wahrnahm, die seiner Einschätzung nach von einem Luftgewehr stammen mussten. In einem Garten, der zu Mehrfamilienhäusern an der nahegelegenen Bruchstraße gehört, konnte der 35-Jährige nach kurzer Suche drei Kinder entdecken, die mit einem Luftgewehr mit Zielfernrohr hantierten.