Karnevalsverein aus Duisburg : KG Südstern Serm freut sich über Genehmigung für neue Wagenbauhalle

Was lange währt, wird endlich gut. Trotz des sehr schwierigen Jahres für alle Karnevalisten gibt es nun für die Mitglieder der KG Südstern Serm einen Grund zur Freude. Oberbürgermeister Sören Link übergab dem Vereinspräsidenten Bernd Baumann am Donnerstag die Baugenehmigung für die langersehnte Wagenbauhalle in Duisburg-Serm. „Auch wenn dieses Jahr die Karnevalsveranstaltungen ausfallen mussten, freut es mich sehr, dass mit dem Bau der Halle für den Verein eine Perspektive für die Zukunft geschaffen wird. Das karnevalistische Ehrenamt ist unglaublich wichtig für unsere Stadt“, betonte Oberbürgermeister Sören Link bei der Übergabe.