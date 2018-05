Duisburg : KFC öffnet morgen an der Königstraße in der City

Duisburg Fans von KFC, Kentucky Fried Chicken (KFC), werden sich freuen, dass es ab dem morgigen Freitag ein Restaurant auch in der Duisburger Innenstadt gibt. Nach aufwändigem Umbau eröffnet der Konzern direkt neben dem Fast-Food-Konkurrenten McDonalds. "Das neue Restaurant ist ein weiterer, wichtiger Schritt in unserer Expansionsstrategie, die Restaurantanzahl in den kommenden Jahren auf 500 zu steigern", so Marco Schepers, Geschäftsführer von KFC Deutschland. Mit der Eröffnung entstehen circa 25 neue Arbeitsplätze.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das KFC Team bewirtet seine Gäste von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 10 bis 21.30 Uhr, Freitag und Samstag von 10 bis 22.30 Uhr und an Sonntagen von 11.30 bis 21.30 Uhr mit Gerichten rund ums Hähnchen. Im Innenbereich des Restaurants stehen den Gästen auf 117 Quadratmetern circa 68 Sitzplätze zur Verfügung. Weitere 32 Sitzplätze befinden sich in einem etwa 36 Quadratemeter großen Außenbereich.

(RP)