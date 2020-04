Coronavirus in Duisburg : Ausschuss ersetzt auch im Juni den Stadtrat

Bereits am 30. März hatte der Haupt- und Finanzausschuss in einer Sondersitzung den Rat ersetzt. Foto: Mike Michel

Duisburg Die Kommunalpolitik in Duisburg bleibt auch ohne Ratssitzungen handlungsfähig. Auch im Juni soll der Haupt- und Finanzausschuss an Stelle des Rates wichtige Entscheidungen treffen. Das war auch schon am 30. März so gewesen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bis zur Sommerpause wird es in Duisburg wohl keine reguläre Ratssitzung mehr geben. So wird die für den 15. Juni geplante Sitzung des Stadtrates erneut durch den Haupt- und Finanzausschuss (HFA) ersetzt, um wichtige kommunalpolitische Entscheidungen treffen zu können. Das teilte die SPD-Fraktion im Rat der Stadt am Freitag mit. Der Gesetzgeber habe ausdrücklich vorgesehen, dass der Rat Entscheidungen auf den HFA übertragen kann, so SPD-Fraktionschef Bruno Sagurna. Da der Aussschuss erheblich weniger Mitglieder hat als der Rat, lassen sich so Abstands- und Hygieneregeln besser einhalten und so die Infektionsgefahr vermindern. Bereits am 30. März hatte der Haupt- und Finanzausschuss anstelle des Rates getagt. Zuletzt waren zahlreiche Ausschusssitzungen und Treffen der Bezirksvertretungen ebenfalls abgesagt worden. „Sollte sich die Situation in den kommenden Wochen erheblich verbessern, kann auch wieder über einen regulären Sitzungsumlauf nachgedacht werden“, sagte Sagurna.

(mtm)