Kultur in Duisburg Brechts Kreis mit Blut statt mit Kreide gezeichnet

Erzählt wird in der Berliner Inszenierung, deren Atmosphäre der Live-Musiker Kalle Kalima mit seiner E-Gitarre wunderbar mitbestimmt, nur das Nötigste: Die verwöhnt-hochnäsige Frau des Gouveneurs (herrlich affektiert: Nina Bruns) flieht vor der Revolution im – fiktiven – Land Grusinien. Sie lässt ihr Baby zurück. Ihre Magd Grusche nimmt, von „ihrer eigenen Güte schrecklich verführt“, das Kind an sich, obwohl sie dadurch ihr eigenes Leben gefährdet. Als der Krieg endlich aus ist, verlangt die Gouveneursfrau ihr Kind zurück, nicht zuletzt, weil sie an dessen Erbe kommen will. Doch Grusche sagt „Nein, es ist meins“. Ein ziemlich korrupter Dorfschreiber, den man zum Richter kürt, soll Recht sprechen. Die beiden Frauen stellt er in einen Kreis: Wer das Kind aus diesem Kreis zieht, sei ja wohl die Mutter, sagt er. Die starke Grusche lässt den kleinen Michel los, weil sie ihm nicht weh tun will. Der Richter spricht daraufhin Grusche, der Ziehmutter, nicht der biologischen Mutter, das Kind zu. Ein „Sänger“ (souverän: Ingo Hülsmann) fungiert als Kommentator, der auf eine „kurze Goldene Zeit beinah der Gerechtigkeit“ blickt.