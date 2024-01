Steigende Kosten im Karneval „Die Leute sind sparsamer geworden, uns fliegen die Kosten um die Ohren“

Ist die Lage in Duisburg denn auch so brenzlig wie bei den Nachbarn in Moers? „Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass hier in Duisburg alles einfach ist“, sagt Michael Jansen. Der Präsident des Hauptausschuss Duisburger Karneval (HDK) bestätigt, dass die Ausgaben immer weiter ansteigen würden. Das Wurfmaterial sei mittlerweile „gefühlt doppelt“ so teuer, wie in Vor-Corona-Zeiten. Außerdem müsse der HDK mehr Sicherheitspersonal einstellen. Etwa 160 Security-Leute sind dann rund acht Stunden im Einsatz. Bei steigenden Lohnkosten ginge das ganz schön ins Geld, so Jansen.