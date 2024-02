Karneval in Duisburg Damit die Party nicht beim Jugendamt, der Polizei oder im Krankenhaus endet

Leider ende die Karnevalsparty jedes Jahr für einige Kinder und Jugendliche beim Jugendamt, auf dem Polizeirevier oder gar im Krankenhaus. In den vergangenen Jahren seien bei den Kontrollen schon Kinder im Alter ab zwölf Jahren alkoholisiert angetroffen worden. Obwohl die in der Vergangenheit durchgeführten Kontrollen „positive Wirkungen“ feststellen ließen, werde das Bürger- und Ordnungsamt bei den Duisburger Karnevalsumzügen sowie bei den großen Altweiberfeiern am Kometenplatz in Duisburg-Walsum und am Gelände des alten Güterbahnhofs in der Stadtmitte auch in diesem Jahr wieder Jugendschutzkontrollen durchführen.