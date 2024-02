Karneval im Duisburger Süden So schön war der Tulpensonntagszug in Serm

Die KG Südstern Serm hatte wieder alles dafür getan, um einen stimmungsvollen Zug zu ermöglichen. So fantasievolle und farbenprächtige Fußgruppen wie in Serm sieht man längst nicht überall. So war die Truppe der Sermer Autoscooter ein echter Hingucker, und auf dem Wagen der „MSV-Legenden war auch Bernard Dietz mit Feuereifer dabei. Nach dem Sieg der Zebras am Samstag in Verl dürfte die Laune auch bei den „Legenden“ wieder etwas aufgeheiterter gewesen sein.