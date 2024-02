Karneval in Duisburg Neuer Ehrenoffizier der Prinzengarde meldete sich per Video aus Mallorca

Eigentlich ist das traditionelle Herrenessen des Korps á la suite der Duisburger Prinzengarde so wie jedes Jahr. In einem feierlichen Akt mit einer Laudatio werden große Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens zum Ehrenoffizier der Prinzengarde ernannt und in den Kreis der Karnevalisten aufgenommen. Die geladenen Gäste erscheinen mit Spencer und Komiteemütze, Smoking, schwarzem Anzug und Litewka sowie die Regimentstöchter in ihren Uniformen. Ausnahmsweise fand dieses Event nicht wie gewohnt im Hotel „Duisburger Hof“ statt, sondern musste ins „Haus der Unternehmer“ an der Düsseldorfer Landstraße verlegt werden.