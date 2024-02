Karneval in Duisburg Die faszinierende Welt der Verkleidung

Bachmann Da fällt mir als Theaterpädagogin sofort ein, wie gut Kostüme in Rollen helfen können. Schuhe sind besonders wichtig, weil sie den Gang beeinflussen. Wer etwa als Verführer elegant sein soll, wird in klobigen Stiefeln Probleme haben. Kostüme helfen auch dabei, eine Atmosphäre zu schaffen und geben dem Publikum Hinweise auf Hierarchien, Charaktermerkmale, Ort, Zeit etc.