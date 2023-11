Karneval 2023/24 Das sind Duisburgs neue Tollitäten

Für den designierten Karnevalsprinzen Matthias Ufermann beginne schon jetzt eine aufregende Zeit. „Ich bin mit Herz und Seele Karnevalist“, so Ufermann. Insgesamt erwarten ihn über 150 Auftritte in der kommenden Karnevalszeit. Dort ist er kein Unbekannter: In der Vergangenheit wurde Ufermann bereits für sein Engagement mit dem Orden des Landesverbandes Rechter Niederrhein (LRN) ausgezeichnet. Er selbst habe viele Karnevalsveranstaltungen organisiert, auch getanzt und eine Garde geleitet. Nun nehme er mit Stolz die neue Aufgabe als Prinz an – auch das ist ein weiteres Ehrenamt auf seiner Liste. Für alles andere bleibe während Karneval wenig Zeit, sagt er. „Ich freue mich sehr auf die kommende Session, besonders hier in Duisburg“, so der angehende Karnevalsprinz.