Karneval in Duisburg Die Blauen Jungs bringen das Narrenschiff ins Wanken

Auf den Tischen lagen schon die Anmeldungen für die nächsten fünf Sitzungen der neuen Session. Was war das wieder für eine Stimmung in der Aula des Mannesmann-Gymnasiums in Duisburg-Huckingen. Hier ist der Heimathafen der Karnevalsgesellschaft Alle Mann an Bord - Die Blauen Jungs. Seit 1955 gehört diese KG zu den Gesellschaften, die sich besonders große Mühe gibt, allen Närrinnen und Narren Frohsinn und Freude zu bereiten. Zudem pflegt der Verein das Brauchtum des Duisburger Karnevals.