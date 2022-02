Kürung in der MSV-Arena : Tobias I. ist Duisburgs erster Zwei-Jahres-Prinz

Foto: Christoph Reichwein (crei) 11 Bilder So war die Duisburger Prinzenkürung

Duisburg Die Duisburger Prinzenkürung fand zum ersten Mal als Open-Air-Veranstaltung in der Schauinsland-Reisen-Arena statt. 750 Zuschauer feierten die neue Tollität und die Stargäste von „Brings“.

Von Dieter Krüßmann

Der Duisburger Karneval hat Geschichte geschrieben. Tobias Schneider alias Tobias I. ist der erste Duisburger Stadtprinz, der gleich zwei Jahre im Amt ist. Die Tollität wurde am Samstag in einem feierlichen Rahmen, jedoch nicht wie gewohnt in der Mercatorhalle, sondern in der Schauinsland-Reisen-Arena, zusammen mit dem Kinderprinzenpaar Phil Wolters und Lenie Schaale vor genau 750 Gästen (aufgrund der derzeit gültigen Landesschutzverordnung waren für diese Veranstaltung nicht mehr Zuschauer zugelassen) gekürt.

Oberbürgermeister Sören Link sprach von einem außerordentlichen Ereignis, das man so noch nicht in Duisburg gesehen habe und lobte die Arbeit des Hauptausschusses Duisburger Karnevals (HDK). Er dankte Präsident Michael Jansen dafür, dass innerhalb kürzester Zeit so eine tolle Veranstaltung auf die Beine gestellt worden sei. Und das auch noch zu einem Zeitpunkt, da der HDK mit 6 x 11 Jahren ein närrisches Jubiläum feiert. Erstmals sei in einem Duisburger Stadion am Rande des Rasens Karneval open air gefeiert worden.

info 66 Jahre Hauptausschuss Duisburger Karneval Jubiläum „Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an“ heißt ein Lied von Udo Jürgens. In der Session 2021/22 kann der Dachverband der Duisburger Karnevalisten, der Hauptausschuss Duisburger Karneval, kurz HDK genannt, ein närrisches Jubiläum feiern. 6 x 11 Jahre besteht die Interessenvertretung für die Jecken und Vollblut-Karnevalisten. Die Gesellschaft sorgt dafür, dass in jeder Session die Karnevalsvereine vom 11.11. bis zum Aschermittwoch ihre Veranstaltungen gebührend feiern können. In diesem Jahr lautet das Motto „Gemeinsam 66 Jahre schon, feiert Duisburg Tradition“.

Dort, wo sonst immer die MSV-Rufe ertönen, erschallte nun „Duisburg Helau“. Von der Logentribüne aus konnten die Jecken in voneinander getrennten Bereichen das närrische Spektakel miterleben. Sie alle mussten sich jedoch strengen Kontrollen am Eingang unterordnen. Aber alles klappte jedoch reibungslos. Sogar zwei Riesenbildschirme waren aufgestellt und zudem hatte der HDK dafür gesorgt, dass auch im Internet das Event zu sehen war.

Mit Tobias I., der beruflich als Bereichsleiter der Forensischen Klinik in Friemersheim arbeitet und aktiver Offizier der KG Alle Mann an Bord ist, kam nun das 81. närrische Oberhaupt. Bevor die eigentliche Kürung losging, konnte Jansen, der wie immer in lockerer Weise durch das Programm führte, zahlreiche Ehrengäste begrüßen.

Für die musikalische Einstimmung sorgten die Swinging Fanfares aus der Nachbarstadt Düsseldorf mit ihren neuen Songs zum Mitmachen. Dann erwies das Kinderprinzenpaar seine Aufwartung. Die beiden 10-Jährigen hatten über eineinhalb Jahre auf diesen Moment gewartet und konnten es kaum abwarten und legten gleich mit vier Liedern und Tänzen los. Das Publikum war begeistert.

Höhepunkt war zweifelsohne dann der Einzug von Tobias Schneider, der erst auf der Bühne den Titel „Seine Tollität Tobias I.“ erhielt. Die gesamte Prinzengarde marschierte unter den Klängen des Musikzuges mit Fackeln durch das Stadion und begleitete ihn. Ein tolles Bild, das auch noch von den Zuschauern mit bunten Lichtern und einer Lasershow noch verschönert wurde.

„Oh, wie ist das schön“ und „Tobi, Tobi, Tobi“ sang man jubelnd und stehend von den Rängen, was sich so anhörte, als wenn rund 20.000 im Stadion gewesen wären. Die Stimmung war prächtig. Begeistert von dem Empfang stellte der neue Stadtprinz seine Crew vor und sang und tanzte mit ihnen. In der Proklamation hieß es: „Vor uns liegen nun tolle Tage und auch so manche lange Nacht, und muss es nun sein, das große Gelage, so gebt dennoch aufeinander acht“. Er bat alle, sich an die Regeln und auch den gewissen Abstand zu halten. Nur so könne der Karneval erhalten bleiben. Erste Amtstätigkeit war dann die Ordensverleihung an den Oberbürgermeister.