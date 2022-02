Karneval im Fußballstadion : Duisburger Rosenmontagszug findet in der MSV-Arena statt

Schon die Kürung des Prinzen Tobias I. fand Anfang Februar in der Schauinsland-Reisen-Arena statt. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Nicht nur die Kölner, auch die Duisburger Karnevalisten verlegen ihren Sessionshöhepunkt ins Fußballstadion. Bis zu 10.000 Zuschauer dürfen dann dabei sein. Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.

Der Duisburg Rosenmontagszug fällt in diesem Jahr doch nicht erneut aus. Er wird nur völlig anders werden als gewohnt. Wie in Köln wird es auch in Duisburg als Alternative zu den abgesagten Umzügen in der Innenstadt eine Veranstaltung in der Arena geben. Das verkündete Michael Jansen, Präsident des Hauptausschusses Duisburg Karneval (HDK), am Donnerstag. Einige Details sind dabei noch unklar. Was bislang bekannt ist.

Warum findet der Zug doch statt?

Es gehe nicht darum, einfach nur einen Grund zum Feiern zu suchen, betont Jansen. „Wir Karnevalisten glauben ja an was. Wir glauben fest daran, dass Brauchtum wichtig für unsere Stadt Duisburg ist.“ Und eben dieses Brauchtum sieht der HDK in Pandemie-Zeiten gefährdet. Mitglieder brechen weg, die Jugendarbeit ist erschwert. Der Rosenmontagszug sei „wichtig, damit wir aus den Köpfen nicht verschwinden“, sagt Jansen.

Was ist geplant?

2020 fand der bislang letzte Rosenmontagszug in Duisburg statt. 2023 sollen die Jecken dann auch wieder in der Stadt feiern können. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Statt in der Innenstadt wird der Zug mit seinen wohl rund 1700 Teilnehmern in der Schauinsland-Reisen-Arena stattfinden. Die meisten Teilnehmer werden durch die Duisburger Vereine gestellt, aber Jansen rechnet auch mit Gästen – beispielsweise aus Hannover und den Niederlanden. Dabei soll alles geboten werden, was die Zuschauer auch vom „normalen“ Rosenmontag kennen. Musiker, Kostümgruppen, Show-Acts und Wagen.

Wer kann dabei sein? Bis zu 10.000 Zuschauer sind nach geltender Corona-Schutzverordnung in der Arena zugelassen. Die Tickets sollen spätestens ab Freitagmorgen in allen bekannten Vorverkaufsstellen des MSV Duisburg und online über das MSV-Ticketsystem erhältlich sein. Sie kosten fünf Euro für Erwachsene und drei Euro für Kinder. Im Normalfall solle der Rosenmontag für alle kostenlos sein, erklärt Jansen. Das sei unter diesen Umsätzen aber nicht stemmbar. Er halte den gewählten Preis allerdings für einen guten Kompromiss. „Ich glaube, das ist vertretbar“, sagt er. Der HDK werde zudem Freikarten an Jugendheime und Menschen mit Behinderungen verteilen. Business-Tickets inklusive Essen und Trinken (66 Euro) und Karten für die Aftershowparty (zehn Euro, maximal 750 Gäste) gibt es unter bestellung@hdk-ev.de.

Wie ist der Zeitplan? Der Einlass in die Arena ist ab 12 Uhr möglich. Der Zug soll dann pünktlich um 13.11 Uhr beginnen und rund dreieinhalb Stunden dauern. Die relativ lange Dauer hat auch damit zu tun, dass der Zug nicht wie draußen in einem durch die Arena laufen kann. Das würde laut Jansen schon akustisch nicht funktionieren. Die Teilnehmer soll in vielen Blöcke aufgeteilt in die Arena einlaufen. Nach dem Zugende soll dann um 17 Uhr die Aftershowparty beginnen.

Welche Regeln gelten für die Zuschauer? Die Zuschauer in der Arena müssen die üblichen 2G+-Vorgaben erfüllen. Für Geboosterte ist kein Schnelltest erforderlich. Die Tickets müssen im System zwar nach dem Schachbrett-Muster gekauft werden. Familien dürfen laut Jansen aber „natürlich“ zusammensitzen. Die Zuschauer dürfen sich Essen und alkoholfreies Trinken mitbringen. Glasflaschen sind nicht erlaubt. Für Bier, Wein und Stadionsnacks sind auch die üblichen Verkaufsstellen in der Arena geöffnet. Nach derzeitigem Stand gilt außerhalb des Verzehrs eine Maskenpflicht für die Besucher. Die Teilnehmer der Aftershowparty müssen alle tagesaktuell getestet sein.

Was ist noch unklar? Die Veranstalter bemühen sich derzeit noch, einen „kleinen Namen“ für das Rahmenprogramm zu besorgen, wie Jansen erklärte. Um Genaueres zu verraten, sei es jedoch noch zu früh. Auch sei der HDK noch in Kontakt mit verschiedenen Künstlern, um sie für den Rosenmontagszug zu engagieren. „Es ist nicht ganz so einfach, Acts zu gewinnen“, sagt Jansen. Aber er sei da guten Mutes.