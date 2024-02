Karneval in Duisburg So schön war der Karnevalszug in Hamborn

Wie berichtet wurde im Gegensatz zu früher der Zugweg geändert. Auftakt war wie immer am Hamborner Altmarkt, später ging es aber dann nicht mehr nach Marxloh weiter. Stattdessen ging’s vom Altmarkt in Richtung Duisburger Straße am Hamborner Rathaus vorbei. Anschließend zog der närrische Lindwurm links in die Buschstraße und erreichte sein Ziel am Kreisverkehr zur Jäger- und Richterstraße.