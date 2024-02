Karneval in Duisburg „Jeckes Treiben, DU musst bleiben“ – so lief der Rosenmontagszug

Mit zahlreichen großen Motto- und Prunkwagen, 20 Musikkapellen und vielen Fußgruppen kam ein kilometerlanger närrischer Lindwurm zustande. An dessen Ende fuhr traditionell der Prinzenwagen, von dem seine Majestät Matthias I. freigiebig Kamelle unters Narrenvolk verteilte. Auch in diesem Jahr wurden wieder tonnenweise Süßigkeiten an die Besucher entlang der Strecke geworfen. Wie viel es insgesamt sind, bleibt nebulös – aber eine zweistellige Tonnenzahl wird es sicher gewesen sein. Nur an wenigen Stellen war das Kamellewerfen aus Sicherheitsgründen untersagt, so etwa, wenn der Zug die Autobahn 59 überquerte.