Karneval in Duisburg So lief die Prinzenkürung 2023 in der Mercatorhalle

Wortlaut Duisburgs Narren lasst euch nun sagen, Prinz Kai Uwe der I. darf ab heut Ornat und Federn tragen. So regiert er nun mit seiner Zepter-Hand all die bunten Jecken hier in Duisburgs echt närrischem Land. Sein Herz, sein Wort und mancher Tanz soll Zeichen sein, für den Frieden, die Freiheit und Toleranz. Diese Werte sollen nun mit Spaß und Freu an seinen tollen Tagen erreichen auch all jene törichten Leut, die Hass und Missgunst in sich tragen, weil leider sie vergessen haben, welch großes Glück uns all beschenkt, wenn Demokratie und Freiheit unser Handeln lenkt. Drum ruft Helau mit Prinz Kai U. und glaubt daran, die Welt hört zu.

Motto Das Motto des Duisburger Karnevals lautet: Duisburg ist echt närrisch und ganz für Frieden, Freiheit und Toleranz.