Karneval im Duisburger Süden So schön war der Tulpensonntagszug in Serm

Die Wagen der Session 2023 sind die ersten, die die KG Südstern in der 2022 eingeweihten eigenen Halle bauen konnte.

Bereits am Karnevalssamstag ogendie Wurstsammler bei ihrem traditionellen Schnorrgang durchs Dorf. Fleisch- und Blutwurst, Käse und hartgekochte Eier gab’s reichlich. Dem alten Brauch folgend werden am Tag darauf die auswärtigen Zugteilnehmer bewirtet. Was übrig bleibt, wird am Veilchendienstag findet beim traditionellen Wurstessen seine Verwendung. Bleibt dann immer noch etwas übrig, wird es für wohltätige Zwecke gespendet.