Nelkensamstag, Rosenmontag und Co. Was Duisburger zum Straßenkarneval wissen müssen

Der Rosenmontagszug ist der größte und wichtigste Karnevalszug in Duisburg. Er steht in diesem Jahr unter dem Motto „Duisburg ist echt närrisch und ganz für Frieden, Freiheit, Toleranz“. Vor dem Stadttheater wird in diesem Jahr wieder eine VIP-Tribüne aufgebaut sein. Neu in diesem Jahr ist die Zugstrecke. Start ist am Innenhafen. Von hier aus geht es über die Innenstadt nach Neudorf. Beginn ist um 13.11 Uhr.