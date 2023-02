Straßenkarneval in Duisburg Züge und Rathauserstürmungen - die große Übersicht

Duisburg · Am Donnerstag beginnt der Straßenkarneval in NRW. Auch in Duisburg stehen diverse Großveranstaltungen auf dem Plan. Ob Rosenmontagszug, der Nelkensamstag, der Kinderkarneval in Hamborn oder der Südkarneval in Serm. Die große Übersicht.

16.02.2023, 09:27 Uhr

Infos Diese Karnevals-Züge sind in Duisburg geplant Infos Foto: Christoph Reichwein (crei)