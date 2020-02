Nelkensamstag, Rosenmontag und Co. : Was Sie zum Straßenkarneval in Duisburg wissen müssen

Foto: Christoph Reichwein (crei) 68 Bilder So lief der Rosenmontagszug 2019 in Duisburg.

Duisburg Nelkensamstag , Tulpensonntag, Rosenmontag – Duisburg rüstet sich für seine Umzüge im Straßenkarneval. Viele Behörden bleiben an den Karnevalstagen geschlossen und das Ordnungsamt kündigt rigoroses Durchgreifen an. Eine Übersicht.

Die Vorbereitungen bei Duisburgs Jecken laufen auf Hochtouren. In den Wagenbauhallen wird gewerkelt und die letzten organisatorischen Dinge für den reibungslosen Ablauf des Duisburger Straßenkarnevals werden durchgesprochen. Bevor es am Altweibertag, 20. Februar, mit den Rathausstürmen los geht, hat die Stadt einige abschließende Informationen zum Karnevalstreiben zur Verfügung gestellt. Eine Übersicht.

Zugstrecken Bei den vier größten Karnevalszügen in Duisburg gibt es hinsichtlich der Zugstrecken in diesem Jahr kaum Änderungen zu vermelden. Der Homberger Nelkensamstagzug (Start 13.30 Uhr) beginnt traditionell an der Ottostraße und führt dann über die Moerser Straße in die gleichnamige Nachbarstadt. Der Kinderkarnevalszug am Sonntag in Hamborn (14.11 Uhr) stellt sich auf dem Altmarkt auf. Dann geht es über Allee- und Richterstraße die Duisburger Straße entlang in Richtung Marxloh. Der Sermer Dorfkarnevalszug beginnt ebenfalls um 14.11 Uhr. Er führt die Karnevalisten traditionell einmal im Kreis über Am Lindentor und Dorfstraße durch den Ortsteil. Der Rosenmontagszug in der Stadtmitte (13.11 Uhr) beginnt wie in den vergangenen Jahren mit der Aufstellung an der Grabenstraße in Neudorf. Wichtige Punkte auf der Route sind die Oststraße, der Ludgeriplatz, die Landfermannstraße, der Opernplatz und das Duisburger Rathaus.

Stadt schließt Behörden Wegen des närrischen Treibens sind einige Dienststellen der Stadtverwaltung nur eingeschränkt erreichbar. Am Rosenmontag, 24. Februar, sind alle städtischen Dienststellen geschlossen.

Das Amt für Soziales und Wohnen mit allen Außenstellen, das Rechtsamt, das Bürger- und Ordnungsamt, die Standesämter, das Amt für Baurecht und betrieblichen Umweltschutz, die Dienststelle zur Erteilung von Ausnahmegenehmigungen und Parkerleichterungen, das Genehmigungsportal und die Bauberatung im Stadthaus sowie das Amt für Rechnungswesen und Steuern haben am Altweiberdonnerstag nur bis 13 Uhr geöffnet. Die beiden Außenstellen des Jugendamtes aus dem Bereich Beistandschaften, Beurkundungen und Unterhaltsvorschuss im Bezirksamt Mitte und Bezirksrathaus Walsum sowie die Elterngeldstelle in der Ludgeristraße bleiben am 20. Februar zu. Telefonisch ist das Jugendamt bis 13 Uhr erreichbar.

Das städtische Servicecenter „Call Duisburg“ ist an diesem Tag bis 16 Uhr besetzt, das Straßenverkehrsamt schließt an Altweiber um 13 Uhr.

Der Duisburger Rosenmontagszug beginnt in diesem Jahr um 13.11 Uhr. Foto: GRAFIK: DPA, PODTSCHASKE, ZÖRNER

Der Bürgerservice Homberg/Ruhrort/Baerl bleibt an Altweiber komplett geschlossen, die Bürgerservicestationen Meiderich/Beeck, Mitte, Rheinhausen und Süd schließen ab 13 Uhr, der Bürgerservice Walsum ab 10 Uhr. Der Bürgerservice im Bezirksamt Hamborn ist bis 11 Uhr geöffnet.

Die städtischen Bäder in Neudorf, Rheinhausen, Hamborn und Walsum bleiben am Rosenmontag, 24. Februar, geschlossen. Darüber hinaus bleibt das Rhein-Ruhr-Bad wegen des Kinderkarnevalszugs Hamborn auch am Karnevalssonntag, 23. Februar, geschlossen.

Die Bezirksbibliothek Walsum bleibt an Altweiber geschlossen. Die Bezirksbibliothek Homberg-Hochheide schließt am Nelkensamstag, 22. Februar, und die Zentralbibliothek im Stadtfenster am Rosenmontag.

Die Theaterkasse am Stadttheater hat Weiberfastnacht bis 18.30 Uhr geöffnet. Das Kultur- und Stadthistorische Museum und das Binnenschifffahrtsmuseum öffnen regulär bis 17 Uhr. Das Stadtarchiv schließt an Weiberfastnacht. Die Musik- und Kunstschule bleibt am Dienstag, 25. Februar, geschlossen.

Das Rathaus am Burgplatz ist am Altweiber-Donnerstag, 20. Februar, ab 11 Uhr für den Publikumsverkehr geschlossen.

Halteverbote Im Rahmen der Karnevalsumzüge in den verschiedenen Stadtteilen Meiderich (Blutwurstsonntagsumzug am 16. Februar), Homberg (Nelkensamstagszug am 22. Februar), Wehofen (Kinderkarnevalszug am 22. Februar), Hamborn (Kinderkarnevalszug am 23. Februar), Serm (Karnevalsumzug am 23. Februar), Neumühl (Karnevalszug „Die Pilssucher“ am 24. Februar) sowie dem Rosenmontagszug in der Stadtmitte gelten auf den Zug- und Aufstellstrecken eine viele eigens für die Veranstaltung aufgestellte Haltverboten. Das teilte das Ordnungsamt am Mittwoch mit.

Das Amt kündigt rigoroses Durchgreifen an. Städtische Einsatzkräfte würden die Einhaltung der Haltverbote an den Veranstaltungstagen kontrollieren. Verbotswidrig parkende Fahrzeuge würden konsequent abgeschleppt.

Ein besonderer Hinweis gilt für den Zug in Neumühl: Dort beginnt der Viertelzug am Rosenmontag um 9.45 Uhr. Daher wollen die städtischen Einsatzkräfte dort bereits ab 5.30 Uhr mit der Kontrolle und Räumung der Halteverbote beginnen.

Jugendschutz Auch Kinder und Jugendliche sollen gemeinsam mit den Erwachsenen ausgelassen Karneval feiern dürfen. Leider endet die Karnevalsparty jedes Jahr für einige junge Leute beim Jugendamt, auf dem Polizeirevier oder gar im Krankenhaus. In den vergangenen Jahren haben die Mitarbeiter der Stadt zufolge bei den Kontrollen schon Kinder im Alter ab zwölf Jahren alkoholisiert angetroffen. Deshalb wird es auch in diesem Jahr verstärkte Kontrollen bei den Zügen geben. In den vergangenen Jahren habe man festgestellt, dass diese Strategie Wirkung zeige, teilte die Stadt am Mittwoch mit.

Das Ordnungsamt weist im Vorfeld darauf hin, dass das Jugendschutzgesetz besonders den Gewerbetreibenden die Abgabe alkoholischer Getränke an Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren untersage. Für Gewerbetreibende bestehe in Zweifelsfällen die Verpflichtung, das Alter der jungen Kunden durch deren Ausweispapiere zu überprüfen. „Schwarze Schafe“ hätten mit empfindlichen Strafen bis zu 50.000 Euro zu rechnen. Im Wiederholungsfall drohe sogar eine Gewerbeuntersagung.

Unabhängig von den Jugendschutzkontrollen ist neben den Einsatzkräften der Polizei auch das Ordnungsamt mit dem gesamten zur Verfügung stehenden Personal für die Sicherheit Besucher der Duisburger Karnevalsumzüge verantwortlich.