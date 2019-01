Menzelen-Ost



"Schon im alten Ägypten hat man gewusst, in Menzelen feiern wir Karneval mit großer Lust" heißt das Sessionsmotto bei der KVG "Hand in Hand" Menzelen-Ost. Und das beweisen die Jecken aus dem Alpener Osten beim Nelkensamstagszug am 2. März. Am Tag zuvor, 1. März, findet das Möhnetreiben in Menzelen-Ost mit anschließendem Möhneball in der Gaststätte "Zur Deutschen Eiche" statt.