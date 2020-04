Zwischen Ruhrort und Kaßlerfeld : Karl-Lehr-Brückenzug wird erneuert

Duisburg Die Arbeiten für den zweiten Bauabschnitt sollen Mitte des Jahres beginnen. Die Politik hatte die Kostenexplosion kürzlich abgesegnet.

Die Stadt hat jetzt den Auftrag zum Neubau des Oberbürgermeister-Karl-Lehr-Brückenzugs erteilt. Das teilte die Verwaltung am Freitag mit. Der Auftrag umfasse die Neukonstruktion der Ruhr- und Hafenkanalbrücke, die die bestehenden Brücken ersetzen, so die Stadt. Außerdem werde die Kaiserhafenbrücke abgerissen und durch einen neuen Damm ersetzt. Nachdem wie berichtet der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt grünes Licht für die Baukosten gegeben hat, könnten die Arbeiten bei diesem wichtigen Infrastrukturprojekt Fahrt aufnehmen. Im Ausschuss ging es dabei um eine Kostensteigerung um rund 42 Millionen Euro, so dass die Gesamtkosten für den Neubau des Karl-Lehr-Brückenzuges auf insgesamt rund 169 Millionen Euro gestiegen waren. Nach Angaben der Stadt sollen die Arbeiten voraussichtlich Mitte des Jahres beginnen.