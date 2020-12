Kaputte Schilderbrücken : A59 bei Duisburg muss am Donnerstagabend umgehend gesperrt werden

An einer Schilderbrücke wie dieser wurden gravierende Mängel festgestellt. (Symbolbild) Foto: dpa/dpa, hoh jol

Die A59 wird am Donnerstagabend ab etwa 17 Uhr im Kreuz Duisburg-Süd in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. Der Grund sind gravierende Mängel an zwei Schilderbrücken, die sofort beseitigt werden müssen.

Der Verkehr wird über die A524 und das Kreuz Breitscheid umgeleitet. Der Fernverkehr wird großräumig umgeleitet. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Autobahnabschnitt zu meiden.