Comedy in Rumeln : „Kapitän“ Michael Eller und seine Kreuzfahrt mit Renate

Rumeln-Kaldenhausen Der Comedian kam mit dem Programm „Ahoi, die Kreuzfahrer kommen“ ins Rumelner Kulturspielhaus. 50 Schiffsreisen hat er schon hinter sich.

Wen er alles auf solchen Schiffen trifft, macht den Charme dieses Programms aus. „Eine Frau stellte sich mir vor: ‚Ich bin eine Mischung aus Rentner und Granate‘, so dass sie sich als 92-jährige, aber umtriebige ‚Renate‘ entpuppte“, lacht der Comedian aus Rheinland-Pfalz. Übrigens ist er dann mit ihr und ihren älteren Freundinnen abends noch durch die Bars und Discos an Bord gezogen. „Das schöne an einer Kreuzfahrt ist: Du wachst jeden Morgen woanders auf - mal ist es Kabine 217 oder 298, oder 312..“, kokettiert der sympathische Single und die etwa 100 Zuschauer denken eigentlich an die Sonnenaufgänge, die er vor den unterschiedlichsten Küsten schon erlebt hat.