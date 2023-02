Fotos Kanzler Olaf Scholz zu Besuch in Duisburg

Am 21. Februar war Bundeskanzler Olaf Scholz in Duisburg zu Gast. Drei Termine hat Scholz wahrgenommen: Er war bei der Feuerwehr in Homberg, beim Zentrum für Brennstoffzellentechnik (ZBT) an der Uni Duisburg-Essen besucht und beim Fußballspiel der Frauennationalmannschaft gegen Schweden.