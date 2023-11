Kampagne von Duisburg Kontor Werbung mit Gesichtern, die eine Stadt prägen

Duisburg · Was macht Duisburg eigentlich so besonders? Seine Menschen.Duisburg Kontor startet daher nun mit einer Aktion, die auch ein wenig als Dank für die Menschen gedacht ist, die ihr Gesicht für die „Duisburg ist echt“-Kampagne gezeigt haben. Was geplant ist.

14.11.2023 , 13:39 Uhr

Eines der Motive der neuen Imagekampagne von Duisburg Kontor. Foto: Duisburg Kontor