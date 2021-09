Politik im Duisburger Westen : Generationswechsel bei der CDU Rheinhausen

Rheinhausen Klaus Mönnicks, Friemersheimer Urgestein, scheidet als Vorsitzender der CDU Rheinhausen aus dem Amt. Sein Nachfolger Kai Müller ist 35 Jahre jünger.

Kai Müller (40), der neue CDU-Chef, sagte in seiner Laudatio: „Verheiratet mit Sibylle, sein großer Rückhalt, zwei Kinder, studierter Diplom-Ökotrophologe, 75 Jahre alt, zuletzt tätig als Studiendirektor und stellvertretender Schulleiter eines Berufskollegs. Die Ökotrophologie beschäftigt sich sowohl mit naturwissenschaftlich-medizinischen als auch mit psycho-soziologischen und ökonomischen Fächern. Eine Wissenschaft, die Blicke weitet.“ Mönnicks war 16 Jahre Vorsitzender des CDU-Ortsverbandes Rheinhausen, zwölf Jahre Vorsitzender des Stadtbezirksverbandes Rheinhausen/Rumeln-Kaldenhausen, als Ratsherr und Mitglied der CDU-Fraktion Duisburg in seiner vierten Wahlzeit, also auch hier 16 Jahre Mandatsträger, dazu etliche Positionen in vielen Bereichen der Kreispartei. Klaus Mönnicks war an der Schaffung der Waldschule und des Damwildgeheges Rheinhausen beteiligt, an der Rettung und dem Ausbau des Johann-Büttner-Hauses oder mit der Verdammung des Bus-Pausen-Stopps aus der Kronprinzenstraße.