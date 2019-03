Junges Duisburg: Vier Forderungen an den Nahverkehr

Süden Nachts gut nach Hause kommen, tagsüber vernünftig einkaufen gehen: Junges Duisburg stellt einen Antrag für die nächste Sitzung der Bezirksvertretung am Donnerstag zum Thema Bus- und U-Bahn-Verkehr im Süden.

Einen letzten Versuch will Junges Duisburg noch unternehmen, um Änderungen am Nahverkehrsplan durchzubringen. Einen entsprechenden Antrag stellt die Fraktion am Donnerstag in der Sitzung der Bezirksvertretung. „Duisburg ist in Sachen Nahverkehr Dorf und nicht Großstadt“, findet Bezirksvertreter Frederik Engeln. Damit sich die Situation verbessert, stellt die Fraktion vier Forderungen auf.