Messer-Attacken, Überfälle und Molotowcocktails : Drei 15-Jährige in Duisburg festgenommen – allein im Sommer 60 Straftaten

Duisburg Anwohner in der Duisburger Innenstadt klagen seit Monaten über eine Jugendbande. Nun wurden drei Jugendliche festgenommen. Ihnen werden mindestens 60 Straftaten vorgeworfen, darunter ein Angriff mit einem Molotowcocktail auf einen Zeitungsboten. Wie die Behörden ihnen auf die Spur kamen.

Anwohner in der Duisburger Innenstadt fühlen sich seit Monaten massiv von Jugendlichen belästigt, die in der Königstraße Straftaten begehen. Kostenpflichtiger Inhalt Sie berichten von verschmierten Hauswänden, Ladendiebstählen und Passanten, die bespuckt werden. Nun hat die Polizei mitgeteilt, dass mittlerweile drei Jugendliche in Untersuchungshaft sitzen – nachfolgend C., E. und O. genannt. Sie sind 15 Jahre alt und sollen allein zwischen Mai und September für mehr als 60 Straftaten verantwortlich sein. Dazu zählen unter anderem Raubüberfälle und gefährliche Eingriffe in den Bahnverkehr. Die Jugendlichen sollen dabei in unterschiedlichen Gruppen in der Innenstadt – besonders auf der Königstraße, in U-Bahnen und in benachbarten Stadtteilen – aktiv gewesen sein, heißt es.