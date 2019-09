400 Arbeitssuchende, 60 Unternehmen : In zehn Minuten zum richtigen Bewerber

Beim Job-Speed-Dating in der Mercatorhalle ging es darum, einen ersten Eindruck vom Arbeitgeber beziehungsweise vom Bewerber zu bekommen. Wenn’s gut läuft, gibt es weitere Termine.

(RP) Auf Initiative der Agentur für Arbeit Duisburg fand jetzt wieder ein großes Job-Speed-Dating statt – durchgeführt von TÜV Nord Bildung. In der Mercatorhalle im CityPalais konnten sich über 400 Arbeitssuchende und 60 Unternehmen aus Duisburg in zehnminütigen Kurzgesprächen persönlich kennenzulernen. Für die einen die Möglichkeit, neue berufliche Schritte zu gehen und für die anderen gleichzeitig die Gelegenheit, geeignetes Personal zu rekrutieren.

Berufsfelder Insgesamt trafen mehr als 400 Arbeitssuchende beim Job-Speed-Dating in Duisburg auf 60 mittelständische Unternehmen der Region, die mit Stellenvakanzen in kaufmännischen Berufsfeldern sowie in den Branchen Elektrotechnik, Metall, Bau, Verkehr und Logistik, Gesundheitswesen, Dienstleistungen und Gastronomie zur Mercatorhalle kamen.

„Unser Job-Speed-Dating ist ein weiteres Angebot für beide Seiten, in Kontakt zu kommen und ich freue mich, dass es auch in diesem Jahr wieder viele erfolgsversprechende Gespräche gegeben hat“, erklärte die Duisburger Arbeitsagentur-Chefin.

Arbeitsplätze am Niederrhein : Erstes Job-Speed-Dating in Industriehalle

Ganz ähnlich sah es auch Hermann Oecking, Geschäftsführer von TÜV Nord Bildung: „Die vorherigen Job-Speed-Datings in Duisburg waren von den Vermittlungsquoten her bereits erfolgreich. Wichtig ist aber auch das, was statistisch nicht festgehalten werden kann: Teilnehmende nehmen immer etwas aus der Veranstaltung mit, das langfristig eine positive Wirkung zeigt und für zukünftige Bewerbungsgespräche nützlich ist.“ Dazu gehörten auch ein gestärktes Selbstvertrauen und der Abbau der eigenen Hindernisse, mit Personalentscheidern ins Gespräch zu kommen, so Oecking.