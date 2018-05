Duisburg : Jetzt kommt die Apokalypse

Duisburg Am Donnerstag, 31. Mai, um 17 Uhr, übernimmt die Deutsche Oper am Rhein Düsseldorf/Duisburg ihre fünfstündige Produktion des Musikdramas "Die Walküre" von Richard Wagner in ihr Duisburger Haus. Regie: Dietrich W. Hilsdorf.

"Die Walküre" ist der zweite Teil und erste Abend der Tetralogie "Der Ring des Nibelungen". "Das Rheingold", der erste Teil und Vorabend, lief in der neuen "Ring"-Produktion hier schon ab dem 4. November 2017 (die RP berichtete). Nach der gescheiterten Revolution von 1848 war Wagner im Zürcher Exil in einer Lebenskrise. Wie bereits im "Rheingold", führt er in der "Walküre" die bestehende Gesellschaft als Produkt der Empathielosigkeit egoistischer Machtausübung vor und propagiert die Liebe, frei von Gesetz und Vorschriften, als Maßstab einer neuen Ordnung: "Nur durch die höchste Liebeskraft gelangen wir aber zur wahren Freiheit", heißt es in seinem Aufsatz "Kunst und Klima" von 1850. In der "Walküre" treffen die beiden Lebenskonzepte aufeinander, nämlich das gescheiterte Machtmodell Wotans auf der einen Seite und die Liebesutopie, verkörpert im Wälsungenpaar Siegmund und Sieglinde, auf der anderen Seite. Letztlich geht es dabei um eine Friedensidee.

Kurz zur Handlung, wie sie die Rheinoper wiedergibt: Nach dem Einzug in Walhall hat Wotan mit verschiedenen Frauen neun Walküren gezeugt, die ihm die gefallenen Helden von allen Schlachtfeldern zu einer schlagkräftigen Privatarmee rekrutieren. Erda, die Hüterin des Weltwissens, gebar ihm seine Lieblingstochter, Brünnhilde. Wotan weiß von der andauernden Bedrohung durch Alberich, denn dieser hat inzwischen mit einer käuflichen Frau einen Sohn gezeugt, durch den der "seligen Götter Ende" droht. Die stürmische Wucht des "Walküre"-Vorspiels zeugt von dem Zeitdruck, unter dem Wotan steht: "Not tut ein Held, der, ledig göttlichen Schutzes, sich löse vom Göttergesetz." Nur eine neue Generation kann eine neue Weltordnung begründen. Zu diesem Zweck zeugte Wotan die Wälsungen, das Zwillingspaar Siegmund und Sieglinde, die er ihrem Schicksal überließ. Allerdings entdeckt ihm seine Frau Fricka seinen Selbstbetrug, denn auch die Wälsungen sind von Wotan abhängig. Fricka verlangt Siegmunds Tod, denn als Schutzherrin der Ehe kann sie nicht dulden, dass Sieglindes Ehemann Hunding von dem Wälsungenpaar hintergangen wird.

Dreh- und Angelpunkt der "Walküre" ist schließlich Brünnhildes Ungehorsam, wenn sie aus Mitleid mit den Wälsungen gegen die Weisung ihres Vaters handelt und zumindest Sieglinde und ihr ungeborenes Kind rettet. Auch wenn Wotan sie dafür bestrafen muss, führte sie damit doch seinen eigentlichen Willen aus und legte den Grundstein für eine neue Utopie durch das Kind Siegfried. "Die Walküre" endet mit einem hoffnungsvollen Dur-Akkord, der bereits auf diesen Helden verweist, der ohne göttlichen Schutz nur durch sich selbst wirken soll.



Hilsdorf betont in seiner Inszenierung das apokalyptische Umfeld, in dem sich "Die Walküre" abspielt. Im letzten der drei Akte stellte sein Bühnenbildner Dieter Richter neben den Walkürenfelsen einen abgestürzten Hubschrauber, aus dem die Walküren die Gefallenen zum Gelage geleiten - das ist ein Zitat aus dem Vietnam-Film "Apocalypse Now" von Francis Ford Coppola, in dem der Hubschrauberangriff durch Wagners "Walkürenritt" untermalt wird, was wiederum ein Zitat aus einer Wochenschau der 1930er Jahre ist.

Fast alle der 14 Solistinnen und Solisten debütieren in Duisburg in ihren Rollen, ausgenommen James Rutherford als Wotan. Besonders freuen darf man sich auf den ehemaligen Hardrocksänger und jetzigen Heldentenorstar Daniel Frank als Siegmund und Ensemblemitglied Sarah Ferede als Sieglinde. Rheinopern-GMD Axel Kober bereitet auch die Duisburger Philharmoniker sehr gründlich vor.

