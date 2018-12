Analysen zum Jahresabschluss (Teil 2): Was 2018 schlecht war

Duisburg Neben vielen positiven gab es in diesem Jahr auch einige negative Entwicklungen in der Stadt. Eine Auswahl

Feuer unter der A59: Als wäre die Verkehrslage in und rund um die Stadt durch die Probleme an der A40-Rheinbrücke und den geplanten Umbau des Autobahnkreuzes Kaiserberg nicht bereits angespannt genug, sorgte im Frühjahr ein Brandstifter dafür, dass es auch auf der sowieso schon notorisch überfüllten Stadtautobahn nun immer wieder zu Problemen kommt. Durch das Feuer unter einer Autobahnbrücke in Meiderich, wurde die Aufhängung des Bauwerks so weit beschädigt, dass es über Wochen zu Teil- und Vollsperrungen sowie anderen Verkehrsbehinderungen kam. Die Verkehrsführung ist zum Schutz der beschädigten Brückenkonstruktion noch immer verengt. Dass sich an dieser Situation in naher Zukunft etwas verändert, ist unwahrscheinlich. Straßen.NRW hat in diesem Jahr angekündigt, in den kommenden Jahren weite Teile der Stadtautobahn im Duisburger Norden erneuern zu wollen.