Jahresbericht der Polizei : Duisburger wählten 151.000 Mal die „110“

Die Polizei hatte mehr Demoeinsätze als in den Vorjahren. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Die Zahl der Einsätze der Duisburger Polizei ist 2019 um fünf Prozent zurückgegangen. Dafür mussten die Einsätzkräfte häufer zu Großlagen wie Demonstrationen ausrücken.

Weniger Notrufe, mehr Demonstrationseinsätze, deutliche Präsenz, konsequentes Einschreiten - Polizeipräsidentin Dr. Elke Bartels hat am Mittwoch den Einsatzjahresbericht ihrer Behörde vorgestellt. Ihr Fazit fällt positiv aus: „Unsere Beamten sind Tag und Nacht an 365 Tagen im Jahr einsatzbereit. Das erfordert viel Motivation, volle Hingabe und verdient unser aller Respekt und Anerkennung.“ Denn auch im vergangenen Jahr gab es in der fünftgrößten Stadt Nordrhein-Westfalens viel zu tun: