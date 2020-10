Zehn signierte Großbilder erhältlich :  Jacques Tillys Blick auf Duisburg

Duisburg Das Stadtposter des närrischen Wagenbauers ist im RP-Shop erhältlich. Hinter der „Jacques Tilly Edition“ steht der Essener Landauf-Landab-Verlag, der sich auf die Herausgabe von regionalen Produkten in NRW spezialisiert hat.

Ewald Mayer, der Verlagschef, hatte sich mit seiner Idee nur zögernd an den berühmten Künstler gewandt. Der aber schon beim ersten Anruf reagierte: „Komm morgen vorbei!"

Eine Begegnung mit Jacques Tilly ist nicht denkbar ohne die Frage nach dem Karneval in Corona-Zeiten. Die in Düsseldorf geplante Lösung mit einem Umzug im Fußball-Stadion findet Tilly nicht nur gut, sondern auch historisch passend. Mehr noch: warum sollte der ganze Aufwand für die Menschen eigentlich immer kostenfrei sein? In Rio do Janeiro, der Welt-Hochburg des Karnevals, müsse man für den Eintritt ins Samba-Drome „ganz ordentlich berappen.“