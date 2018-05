Duisburg: Isländer auf dem Weg nach oben

Duisburg Víkingur Ólafsson, geboren 1984 in Island, wird derzeit hoch gehandelt als ein einfallsreicher und origineller Pianist der Zukunft. Nach dem Vertrag bei einem großen CD-Label kam jetzt das Debüt beim Klavier-Festival Ruhr als nächster "Ritterschlag".

Eine harte Probe war die erste Stunde und Hälfte des Abends in der gut gefüllten Gebläsehalle im Landschaftspark Nord. Auf dem Programm standen nämlich neun meist kürzere Werke von Johann Sebastian Bach, von der frühen "Aria variata alla maniera italiana" a-Moll BWV 989 bis zu der großen Fantasie und Fuge a-Moll BWV 904. Ein Drittel davon berührte den Bereich der Bearbeitung, denn als BWV 974 hatte Bach selbst das damals bereits berühmte Oboenkonzert d-Moll des Venezianers Alessandro Marcello für Tasteninstrument arrangiert, und den Satz "Gavotte en Rondeau" aus der Partita Nr. 3 E-Dur für Violine solo BWV 1006 sowie das Präludium h-Moll BWV 855a (dessen finale Fassung in e-Moll - einschließlich der dazu gehörenden Fuge - BWV 855 hier ebenfalls erklang) hatte Sergej Rachmaninow beziehungsweise Alexander Siloti für Klavier bearbeitet. Ólafsson wählte in Duisburg wechselnde Zugänge zu der Musik seines Lieblingskomponisten, leider nur selten so spannend und vertieft wie im langsamen Satz bei Marcello-Bach.