Erdbeben in Marokko Hilfskräfte von Isar Germany in Einsatzbereitschaft

Die Zahl der Todesopfer wurde zuletzt auf mehr als 2000 geschätzt. Mindestens eben so viele Menschen sind verletzt, viele davon schwer. Die Rettungsorganisation hatte auch in der Vergangenheit immer wieder bei Unglücken geholfen, bei denen auch Spürhunde zum Einsatz kommen. So waren die Helfer auch bei dem verheerenden Erdbeben in der Türkei und in Syrien im Februar im Einsazt.