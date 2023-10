Duisburger Terror-Prozess Und dann lacht er den Angehörigen ins Gesicht

Duisburg/Düsseldorf · Monatelang hat er geschwiegen, nun will er reden. Am Montag startete in Düsseldorf der Prozess gegen den mutmaßlichen Islamisten Maan D. – mit einem skrupellosen Bekenntnis zum Terror. Der 27-Jährige soll in Duisburg einen Mann getötet und in einem Fitnessstudio auf vier weitere eingestochen haben.

26.10.2023, 16:37 Uhr

Maan D. bei Prozessbeginn. Als er den Saal betrat, zeigte er den sogenannten Tauhid-Finger, einen islamistischen Gruß. Foto: dpa/Christoph Reichwein

Es beginnt mit einem Eklat. Maan D. lacht und reckt den Zeigefinger nach oben, die berüchtigte Geste der Terroristen des Islamischen Staates (IS), die einst ihr Anführer Abu Bakr al-Baghdadi zeigte, als er das Kalifat ausrief. So jedenfalls kann man sich auch zu einem Mord bekennen.